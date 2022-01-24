حماس توضح موقفها من مظاهرات غزة " الهتافات التي أُطلقت في ساحتنا لا تعبر عن موقف الحركة "

الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس

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أكدت حركة حماس الفلسطينية رفضها الهتافات التي اعتُبرت "مسيئة" للسعودية وداعمة لجماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أنها "تنأى بنفسها" عن الصراعات مع الدول العربية والإسلامية.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "الهتافات التي أُطلقت في ساحتنا الفلسطينية ضد دول عربية وخليجية، لا تعبر عن موقف الحركة وسياساتها المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأكدت حماس أنها "تنأى عن الصراعات والنزاعات بينها، مع ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها"، حسب تعبيرها.

وشددت الحركة على تبنيها "سياسة الانفتاح" على الشعوب والدول كافة وخاصة الشعوب العربية والإسلامية مشيرة إلى أن هذه الشعوب موضع "احترام وتقدير للحركة" وأكدت أنها تسعى لبناء علاقات "متوازنة" مع هذه الدول.

ودعت حماس إلى "وقف الصراعات الداخلية والبينية في دولنا العربية والإسلامية"، وتابعت الحركة قائلة: "يؤلمها وبشدة كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية"، حسب تعبيرها.

وطالبت حماس بـ"حقن الدماء"، ودعت لـ"اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها"، مشيرة إلى أن صراعها مع إسرائيل لا مع دول أخرى.

وكانت قد انتشرت صور ومقاطع فيديو لمناصري الجهاد وحماس وهم يرفعون صور زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، وقد كُتب على الصورة "الشهيد القائد"، وسط هتافات وُصفت بـ"المسيئة" للسعودية وقيادتها.

وقد انتشرت أنباء مؤخرا حول مقتل عبدالملك الحوثي في اليمن، لكن الجماعة لم تؤكد هذه المعلومات.