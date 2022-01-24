العباب يكشف حجم ودور الجيش الوطني والمقاومة في تحرير " حريب " بجانب العمالقة

الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس -خاص

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كشف ناشط إعلامي من أبناء محافظة مأرب حجم ودور مشاركة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في تحرير مديرية حريب بجانب قوات العمالقة .

وكتب الناشط احمد العباب على صفحته في الفيس بوك ان الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في حريب بعد تنسيق مع قوات العمالقة تحركت فوق قوة عسكرية مكونة من اكثر من ثلاثين طقم، وتم استقبالهم من قبل العمالقة .

وأوضح العباب وهو احد أبناء مديرية حريب بعد الاتفاق على تحرير المدينة تحركت يوم أمس القوة الى جبهة " مبلقة " وبعد المغرب دخلت القوة المشتركة، وانقسمت القوه إلى ثلاث جبهات ، هي جبهة "الغرقه، شقير،المدفون ،حيرور ثم شرق".

وأضاف تم تحرير المدينة ومنطقة الوسيعة وجبهة شرق، والتقت القوة على كبري جراذا بعد أن تم تحرير المديرية، واتجهت نحو منطقة ملعا.

موضحاً لا زالت المعارك مستمرة صوب عقبة "ملعا".

مختتماً منشوره "بالمختصر قوات العمالقة على الميدان اختلطت دمائهم الزكية مع قوات الجيش والمقاومة في صف جمهوري واحد ومن هم في الميدان يعرفون بعضهم.

ماهي اهمية تحرير مديرية حريب