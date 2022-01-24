اليمن .. قيادة إصلاح شبوة تلتقي المحافظ العولقي، وتبارك تحرير مديريات المحافظة

الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص

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المحافظ العولقي يستقبل قيادة اصلاح شبوة ويناقش معها مستجدات الساحة السياسية وتطورات الأوضاع.

استقبل محافظ شبوة الشيخ عوض محمد العولقي قيادة التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة شبوة وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ بقيادة الإصلاح وأكد على دور الأحزاب والقوى في العملية السياسية وان تكون مصلحة شبوة مقدمة على كل الاعتبارات .

وفي اللقاء قدمت قيادة الإصلاح التهنئة للمحافظ بمناسبة تحرير بيحان وشكرت جهود رئيس الجمهورية فخامة المشير عبدربه منصور هادي وثمنت إسناد التحالف العربي في معركة تحرير بيحان بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي رسالة سلمت للمحافظ طالب الإصلاح بالإهتمام بالعاصمة عتق وتامينها وإظهارها بصورة حضارية مؤكدا على استمرار عملية البناء والتنمية في المحافظة .

كما طالب الإصلاح بوضع آلية لحل قضايا الثأر وتجاوز الخلافات ومواجهة التحديات التي تواجه المحافظة وابناءها.

وأكد الإصلاح على ضرورة حشد كل طاقات المجتمع لمواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.