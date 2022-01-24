شارك .. هل هناك بصيص أمل لتوقف حرب اليمن؟

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في ظل التصعيد في #اليمن واحتدام المواجهات في عدد من جبهات القتال، هل تبقى أمل لخروج اليمن من دوامة حرب سبع سنوات وهل هناك بصيص أمل ؟
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