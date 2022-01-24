اليمن .. حزب الإصلاح يدن الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات ويبارك تحرير حريب

الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأ{ب برس -مأرب

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أدان التجمع اليمني للإصلاح، الاعتداءات الجديدة على الاعيان المدنية في المملكة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، من قبل جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وبارك نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، عدنان العديني، في تغريدة له على حسابه في تويتر، الاثنين، تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية من قبل الجامعة العربية.

وفي تغريدة أخرى، عبر العديني عن مباركة الإصلاح، الانتصارات الكبيرة لقوات الجيش والوية العمالقة التي انجزت تحرير مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

وأكد العديني، أن هذا هو الرد الانسب على السلوك الارهابي لهذه الجماعة، مطالباً باستمرار المعارك حتى تحرير كامل البلاد.