سفير الامارات في واشنطن: تعاون أمريكي ساعدنا في صد هجمات الحوثي الجديدة

الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة ، يوسف العتيبة ، إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساعد في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في تغريدة على موقع التدوين المصغر “تويتر” نشرت مساء الاثنين. وكتب سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة ، “على واشنطن التحرك الآن لإعادة ميليشيا الحوثي إلى قائمة الإرهاب”.

وأضاف أن “الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية والأسلحة لميليشيات الحوثي من أنصارها”.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية ، في وقت سابق اليوم ، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقته جماعة الحوثي تجاه البلاد. وأكدت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات ، حيث سقطت بقايا الصاروخين الباليستيين اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما في مناطق متفرقة حول أبوظبي.

وأعلنت وزارة الدفاع ، في وقت لاحق ، عن تدمير طائرة من طراز F-16 تابعة لها ، قاذفة صواريخ في محافظة الجوف اليمنية ، انطلق منها الصاروخان.