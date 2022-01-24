اليمن..شاهد رئيس هيئة الأركان بن عزيز : النصر على مليشيات إيران الكهنوتية أصبح حتميا وقريباً

الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - مأرب

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الإثنين، أبطال الجيش والمقاومة الشعبية الجيش المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية جنوب محافظة مارب.

وعقد رئيس هيئة الاركان العامة، خلال الزيارة، اجتماعاً موسعاً بقيادة الجبهة وقادة الوحدات الفرعية وقادة المجاميع من أبطال المقاومة والقبائل، ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وتهانيه بمناسبة العام التدريبي والقتالي الجديد والذي يتزامن مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش وألوية العمالقة بمساندة تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الإيرانية.

وقال رئيس الأركان "ان النصر على مليشيات إيران الكهنوتية أصبح حتميا وقريباً وهو ملموس من الروح المعنوية والإرادة الفولاذية القوية المتجذرة في نفس كل مقاتل وطني بضرورة هزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".

واضاف في كلمة أمام القادة والضباط: "ان هذه معركة مقدسة وانتم تحملون أمانة خوضها وهي ليست كأي أمانة إنها أمانة الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وأمانة الدفاع عن حرية وكرامة شعبنا اليمني وأمانة الدفاع عن الهوية العربية الأصيلة".

واستطرد " ان الجميع يثق في حملكم لهذه الأمانة وأدائها على أكمل وجه، وأن ما تسطرونه من انتصارات ونجاحات في هذه المعركة المقدسة ضد الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران سيسجلها التاريخ لكم ولجيشنا العظيم ومقاومتنا الشعبية والقبائل في أنصع صفحاته..

مؤكداً بأن كل الشعب اليمني يقف مع القوات المسلحة وإلى جانبها مؤيداً ومؤازراً لجهودها المبذولة.

وثمّن رئيس هيئة الأركان، الدور الكبير والمحوري لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية فيما تحقق من انتصارات وتقدمات خلال الأيام الماضية.

من ناحيتهم استعرض قادة المناطق والوحدات مع رئيس هيئة الأركان العامة مجمل المهام التكتيكية والعملياتية في الجبهات والنجاحات المحققة في مسرح العمليات و ما لحق بعناصر المليشيات الكهنوتية الايرانية من خسائر فادحة في العتاد والارواح.