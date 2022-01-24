بن مبارك يشدد على الجنرال بيري على العمل بصراحة وشفافية واتخاذ مواقف واضحة أمام جرائم الحوثي عاجل.. التحالف تدمير ( 9) آليات عسكرية ومقتل ( 50) عنصراً حوثيا في مأرب اليمن المنسي.. عودة الإنترنت إلى اليمن خلال ساعات إدانات عربية وعالمية لهجمات الحوثي ضد السعودية والإمارات اليمن يدين الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية والأمارات قوات العمالقة تطهر حريب وتتجه الى عقبة ملعا .. شاهد فيديو لهروب مليشيا الحوثي السعودية تندد بالهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي وتطالب بتحرك دولي لوضع حد للسلوك العداوني عاجل.. قوات العمالقة تحرر مدينة حريب شاهد فيديو الدفاع الإماراتية تستهدف منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن بطائرة F15 عاجل.. شاهد الفيديو الدفاع الإماراتية تعلن عن إعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي
التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري وذلك لمناقشة أداء البعثة على ضوء التطورات والمتغيرات على الارض في الحديدة.
وخلال اللقاء شدد وزير الخارجية على اهمية تحسين عمل البعثة وتجاوز أخطاء الماضي والسلبيات التى رافقت عملها خلال السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة نقل مقر البعثة الى منطقة محايدة والتحرر من القيود التي فرضتها عليها مليشيا الحوثي للحد من حركتها وعرقلة مهامها.
ولفت لمجمل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة واستغلالها لاتفاق ستكهولم لشن عدوان عسكري على محافظة مارب واستخدام موانئ الحديدة لشن هجمات عسكرية وزراعة الالغام على نطاق واسع برا وبحرا وتهديدها للملاحة البحرية.وأشار بن مبارك الى ان عمل اللجنة ينبغي ان يتسم بالصراحة والشفافية واتخاذ مواقف واضحة وصريحة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي.
من جانبه أكد الجنرال بيري انفتاحه لمناقشة اي افكار من شأنها تحقيق تقدم في عمل البعثة والتعاون في معالجة اي اختلالات.
تجدر الاشارة الى أن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة علق عمله في اللجنة في مارس 2020 بعد استهداف مليشيا الحوثي للعقيد الصليحي ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي في اللجنة.