عاجل.. التحالف تدمير ( 9) آليات عسكرية ومقتل ( 50) عنصراً حوثيا في مأرب

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأثنين تنفيذ (14) عمليات استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية.
وكشف التحالف ان الاستهدافات دمرت ( 9) آليات عسكرية ، وخسائر بشرية تجاوزت ( 50) عنصراً ارهابياً.
على الميدان سيطرت قوات العمالقة مسنودة بطيران التحالف على مركز مديرية حريب جنوب مأرب وتسيطر على أحيائها الشمالية والجنوبية .
وحررت قوات العمالقة معظم مديرية حريب بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار الى الجبال .
وتتقدم القوات حاليا تجاه عقبة ملعا الإستراتيجية وكانت مصادر محلية أفادت منذ اكثر من ساعة لــ"مأرب برس " سيطرت قوات العمالقة والجيش الوطني سيطرت على مركز مديرية حريب محافظة مأرب.
وسيطرت القوات المشتركة على مفرق شقير ودخول قوات العمالقة مدينه حريب من اتجاه شقير ومعارك تدور في الوسيع والعادي.