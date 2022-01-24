عاجل.. قوات العمالقة تحرر مدينة حريب

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قالت مصادر محلية ل"مأرب برس ان قوات العمالقة والجيش الوطني سيطرت على مركز مديرية حريب محافظة مأرب.
وسيطرت القوات المشتركة على مفرق شقير ودخول قوات العمالقة مدينه حريب من اتجاه شقير ومعارك تدور في الوسيعه والعادي.