شاهد فيديو الدفاع الإماراتية تستهدف منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن بطائرة F15

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نشرت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتلة F16 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن، يأتي هذا الاستهداف بعدما أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الأراضي الإماراتية، فجر الاثنين.
وأكدت الإمارات في بيانها عدم وقوع إصابات جراء الهجوم الحوثي على البلاد، كما شددت وزارة الدفاع على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات"، وأنها تتخذ الخطوات اللازمة لحماية أراضيها.
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نقلت "وام" عن وزارة الدفاع الإماراتية القول بأنه "لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية".
وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقةض حول أبوظبي، مؤكدة "أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد".