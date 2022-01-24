عاجل.. شاهد الفيديو الدفاع الإماراتية تعلن عن إعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام".
نقلت "وام" عن وزارة الدفاع الإماراتية القول بأنه "لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية".
وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقة حول أبوظبي، مؤكدة "أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد".