اليمن .. ألغام الحوثي تحصد أروح اليمنيين، مقتل وإصابة 6 مدنيين بينهم أطفال

الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس -العربية نت

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قتل وأصيب 6 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، الأحد، بانفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن طفلين قتلا وأصيب ثالث جراء انفجار لغم للحوثيين بهم في مديرية حيس، جنوبي الحديدة.

وأوضح أن الطفلين عادل علي جماعي 10 سنوات، ويوسف حسين جماعي 14 سنة، قتلا وأصيب الطفل موسى حسين 12 سنة، بانفجار لغم للحوثيين أثناء رعيهم الماشية (أغنام) في قرية "الحنجلة" بمديرية حيس جنوبي الحديدة الساحلية.

كما أكد المرصد، أن اثنين عاملين من موظفي شركة النفط بالحديدة قتلوا وأصيب ثالث جراء انفجار لغم حوثي، موضحا أن اللغم انفجر بالعاملين في منطقة "كيلو 10" جنوب شرق مدينة الحديدة الساحلية.

وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام.

وعمدت ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب إلى زرع أعداد كبيرة من الألغام في محافظات عدة، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين بينهم شيوخ وأطفال ونساء.

وحصدت هذه الألغام والتي تم زراعتها بصورة عشوائية وبدون خرائط، أرواح آلاف المدنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة والبعض منهم تحولوا إلى معاقين.