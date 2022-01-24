مأرب برس ينشر جنسيات ضحايا الاستهداف الحوثي لـ احد المسارحة بجيزان .. فيديو و صور

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كشف التحالف العربي عن وقوع اصابتين طفيفتين لمقيميَن من الجنسية البنغلادشية والجنسية السودانية بأحد المسارحة بجيزان بسقوط صاروخ حوثي.
وقال التحالف ان اضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة.
واعتبر الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.
وأعترض و دمر التحالف طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.
وقال التحالف تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين .
مضيفاً نتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف.
*صورة لمسيرة حوثية تم اعتراضها وتمديرها من قبل الحوثي انطلقت من الجوف
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية)، كما اعترض وتدمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية،
لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.
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وأوضح أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولي، والعمل جارٍ لتقييم الأضرار بالموقع.
وأكد التحالف على أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.
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وقال التحالف إن الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.
كما كشف أن "الحوثيين تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي"، مشدداً على أن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين"، مؤكداً أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.
يشار إلى أنه خلال الفترات الماضية، نفذ التحالف عدداً من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.
إلى ذلك، حذر في بيان الأسبوع الماضي، الميليشيات من الاستمرار في اعتداءاتها على المدنيين، داعياً إلى وقف نشاطها العدائي فوراً وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة تحركاتها.
وقال إنه في حال عدم انصياع الحوثيين سيتم قصف وضرب تلك المواقع، وفقاً لمعايير القانون الدولي.