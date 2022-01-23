اليمن : يضم 800 مخبر.. تقرير سري يكشف عن تنظيم حوثي يتجسس على طلاب الجامعات وساهم في إعتقال 200 طالب

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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كشفت مصادر يمنية أكاديمية عن تنظيم حوثي يتجسس على طلاب الجامعات ويقوم بتجنيدهم، يطلق عليه "ملتقى الطالب الجامعي"، حيث بلغ إجمالي العاملين كمخبرين ومن جرى تجنيدهم نحو 794 طالباً في مختلف الجامعات والفروع.

وأفادت المصادر بأن هذا التنظيم السري متورط في تجنيد الطلاب وحشدهم للفعاليات الطائفية، كاشفة أن فرع إحدى الجامعات الخاصة في صنعاء جنّد أكثر من 100 طالب خلال العام الحالي، ووقف وراء اختطاف أكثر من 200 آخرين.

ملتقى يمارس التهديد والابتزاز

ولفتت المصادر للعربية نت إلى أن الملتقى ينشط بشكل كبير في الجامعات الخاصة، خصوصاً التي استولت عليها قيادات الحوثي وتعود ملكيتها لمسؤولين في الشرعية ومستثمرين، ولفتت إلى أن الملتقى يعمل إلى جانب المليشيا ويساند قراراتها في فرض الغرامات والرسوم الباهظة ويغطي على انتهاكاتها وجرائمها ويمارس التهديد والابتزاز ضد الطلاب والأكاديميين والإداريين.

كما أكدت المصادر أن الملتقى لا يختلف في سلوكه عن تنظيمي داعش والقاعدة، إذ يلاحق حتى الطالبات وملابسهن ويمنع احتفالات التخرج.و

في التقرير السري، ورفعه مسؤولو الملتقى للحارس القضائي ومسؤوله المعين كمشرف أعلى على الملتقى رائد الشاعر ونائبه محمد الوادعي، تبين وجود عناصر تعمل لصالح الشرعية بين أوساط الطلاب الجامعيين، وأن هؤلاء فضحوا تحركاتهم ونقلوا ما يقيمونه من فعاليات طائفية وعرض للأسلحة الإيرانية في قاعات الجامعات إلى وسائل الإعلام، مستعرضين عدداً من الأخبار وتغريدات الناشطين اليمنيين.

تقارير تثير الرعب بين أوساط كبار الأكاديميين

وفي السياق ذاته، أفاد أكاديميون يمنيون بأن تلك التقارير أثارت حالة من الرعب لدى رؤساء الجامعات المعينين من الحوثي، ما جعلهم يضغطون على عناصر خلية الانقلاب لتخفيف تحركاتهم والعمل بسرية، ما أدى إلى بروز خلافات بين أعضاء الملتقى الميدانيين في الجامعات وعمداء الكليات، مطالبين بضرورة الضغط على رؤساء الجامعات وعمدائها لتسهيل مهمتهم ومنح من جندوهم شهادات ودرجات وعدم عرقلة توجيهات قيادات الحوثي العليا.