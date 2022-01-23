عاجل.. سقوط صاروخ باليستي حوثي في جيزان السعودية.. والتحالف يصفه بالوحشي ويتوعد مليشيا الحوثي

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف التحالف العربي إصابة مقيم بإصابة طفيفة في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على احد المسارحة في جيزان بالمملكة العربية السعودية.

ووصف التحالف القصف الحوثي الذي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة ب"الوحشي" .

وقال التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وتوعد التحالف مليشيا الحوثي بالتعامل بحزم استجابة فورية للتهديد و الاعتداء الآثم و الوحشي.

وأوضح التحالف ان تقرير اولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجارٍ تقييم الاضرار بالموقع.