بالفيديو والصور مأرب برس ينشر أضرار الإعتداء الحوثي على جيزان.. وصفه التحالف بالوحشي اليمن : يضم 800 مخبر.. تقرير سري يكشف عن تنظيم حوثي يتجسس على طلاب الجامعات وساهم في إعتقال 200 طالب جريمة بطلها دكتور تهز مصر عاجل.. سقوط صاروخ باليستي حوثي في جيزان السعودية.. والتحالف يصفه بالوحشي ويتوعد مليشيا الحوثي الدفاع اليمنية : معلومات مروعة لاعدام الميليشيات الحوثية لمقاتليها، وتوجه لهم دعوة هامة شاهد فيديو لقوات العمالقة وهي تعتلى جبل مبلقه الإسترايجي، والاتجاة نحو حريب وزير يمني يخاطب حركة حماس والجهاد : خسرتوا قلوب اليمنين.. وهل يرد الجميل هكذا! بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي اليمني الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرقلة جهود الحكومة
كشف التحالف العربي إصابة مقيم بإصابة طفيفة في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على احد المسارحة في جيزان بالمملكة العربية السعودية.
ووصف التحالف القصف الحوثي الذي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة ب"الوحشي" .
وقال التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.
وتوعد التحالف مليشيا الحوثي بالتعامل بحزم استجابة فورية للتهديد و الاعتداء الآثم و الوحشي.
وأوضح التحالف ان تقرير اولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجارٍ تقييم الاضرار بالموقع.