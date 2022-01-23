الدفاع اليمنية : معلومات مروعة لاعدام الميليشيات الحوثية لمقاتليها، وتوجه لهم دعوة هامة

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت وزارة الدفاع اليمنية انها تحصلت على معلومات مروعة لاعدام الميليشيات الحوثية لمقاتليها المنسحبين و الرافضين للقتال.

وكشفت وزارة الدفاع انها اعطت التوجيهات لوحداتها باستقبال المقاتلين الحوثيين المنسحبين اليها.

وأعلنت الوزارة للمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعامله الحسنة وفق الشرعية و الاعراف والقانونين الدولية.

مضيفه من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف و سنقدم لهم كل العون والدعم والمساعده لإعادتهم الى مناطقهم عند رغبتهم.