الدفاع اليمنية : معلومات مروعة لاعدام الميليشيات الحوثية لمقاتليها، وتوجه لهم دعوة هامة شاهد فيديو لقوات العمالقة وهي تعتلى جبل مبلقه الإسترايجي، والاتجاة نحو حريب وزير يمني يخاطب حركة حماس والجهاد : خسرتوا قلوب اليمنين.. وهل يرد الجميل هكذا! بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي اليمني الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرقلة جهود الحكومة عاجل التحالف العربي يعلن التحضير لعملية عسكرية في الجوف عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب فيديو وزير الدفاع اليمني ”سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران” بن بريك، يصدر قرار بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022
قالت وزارة الدفاع اليمنية انها تحصلت على معلومات مروعة لاعدام الميليشيات الحوثية لمقاتليها المنسحبين و الرافضين للقتال.
وكشفت وزارة الدفاع انها اعطت التوجيهات لوحداتها باستقبال المقاتلين الحوثيين المنسحبين اليها.
وأعلنت الوزارة للمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعامله الحسنة وفق الشرعية و الاعراف والقانونين الدولية.
مضيفه من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف و سنقدم لهم كل العون والدعم والمساعده لإعادتهم الى مناطقهم عند رغبتهم.