الدفاع اليمنية : معلومات مروعة لاعدام الميليشيات الحوثية لمقاتليها، وتوجه لهم دعوة هامة شاهد فيديو لقوات العمالقة وهي تعتلى جبل مبلقه الإسترايجي، والاتجاة نحو حريب وزير يمني يخاطب حركة حماس والجهاد : خسرتوا قلوب اليمنين.. وهل يرد الجميل هكذا! بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي اليمني الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرقلة جهود الحكومة عاجل التحالف العربي يعلن التحضير لعملية عسكرية في الجوف عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب فيديو وزير الدفاع اليمني ”سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران” بن بريك، يصدر قرار بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022
نشرت قوات العمالقة مقطع فيديو يُظهر سيطرت قواتها على جبل مبلقه الإسترايجي في مديرية عين بمحافظة شبوة.
وباتت على بعد مسافة قريبة من الوصول إلى مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب. شاهد الفيديو
وكانت قوات العمالقة اليوم قد سيطرت بعد معارك ضارية على معسكر الشق وعاصمة مديرية عين وتطهر منطقة الغرقة وجبل شقير وتتجه شمالا لتحرير ما تبقى من مديرية عين.
ومن خلال سير المعارك فإن اتجاه سير المعركة سيكون صوب مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب.
وتهدف قوات الجيش الوطني والمقاومة الإلتقاء بقوات العمالقة في مديرية حريب لتضييق الخناق على مليشيا الحوثي وتحرير المديريات الجنوبية في مأرب.
وعمليا فقوات العمالقة توغلت بشكل كبير في مديرية حريب التى تشهد مواجهات هي الأعنف واصبح تحرير حريب مسألة وقت خصوصا في ظل تقهقر المليشيا الحوثية في شبوة و مأرب.
ومديرية عين هي اخر مديريات محافظة شبوة التي تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي بعد تطهير باقي المديريات مطلع الشهر الجاري.
الجدير بالذكر ان مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة تحاذي مديرية حريب بمأرب وهي التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والعمالقة من جهة وميليشات الحوثي من جهة أخرى.