الدفاع اليمنية : معلومات مروعة لاعدام الميليشيات الحوثية لمقاتليها، وتوجه لهم دعوة هامة شاهد فيديو لقوات العمالقة وهي تعتلى جبل مبلقه الإسترايجي، والاتجاة نحو حريب وزير يمني يخاطب حركة حماس والجهاد : خسرتوا قلوب اليمنين.. وهل يرد الجميل هكذا! بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي اليمني الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرقلة جهود الحكومة عاجل التحالف العربي يعلن التحضير لعملية عسكرية في الجوف عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب فيديو وزير الدفاع اليمني ”سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران” بن بريك، يصدر قرار بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022
انتقد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني المظاهرات التى خرجت يوم أمس السبت في قطاع غزة مؤيدة للإنقلاب الحوثي في اليمن.
واعتبر ان خروج بعض الفلسطينين رافعين صور زعيم المليشيا الحوثية في اليمن عبدالملك الحوثي ومرددين شعارات ضد اشقائهم في اليمن والسعودية يسيئون للقضية الفلسطينية.
وقال في تدوينات على حسابة في تطبيق تويتر رصده محرر مأرب برس "من خرجوا بالأمس في غزة رافعين صور السيء عبدالملك الحوثي زعيم عصابة مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران عدو اليمنيين الأول ومرددين شعارات ضد اشقائهم في اليمن والسعودية يسيئون في المقام الأول للقضية الفلسطينية، ويخسرون قلوب اليمنيين الذين وضعوا فلسطين داخل حدقات أعينهم".
وأضاف الإرياني" كانت اليمن تخرج عن بكرة ابيها لنصرة فلسطين واليوم نتفاجأ بمظاهرة في قلب غزة تهتف لمجرم الحرب زعيم عصابة مليشيا الحوثي الارهابيةالتابعة لايران الذي سفك دماءنا وانقلب على الدولة وفجر المنازل والمساجد وانتهك الاعراض وتفوق في جرائمه بحق شعبنا على كل جماعات الارهاب فهل هكذا يرد الجميل!".
وشهد قطاع غزة يوم أمس السبت مظاهرات منددة بالتحالف العربي و مؤيدة لجماعة الحوثي وهو ما أثار حفيظة الكثير من اليمنين واعتبروا ذلك نكران لتضحيات اليمنين مع القضية الفلسطينية وتأييد لمن تسبب في قتل مئات آلألف من اليمنين وتسبب في تدمير مدن اليمن وتهجير ملايين اليمنين.
الجدير بالذكر ان حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس ترتبط ارتباط وثيق مع نظام طهران وظهر في الفترة الأخيرة الكثير من المواقف التى تخص دول عربية والحركتان تقف في صف إيران.