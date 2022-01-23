وزير يمني يخاطب حركة حماس والجهاد : خسرتوا قلوب اليمنين.. وهل يرد الجميل هكذا!

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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انتقد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني المظاهرات التى خرجت يوم أمس السبت في قطاع غزة مؤيدة للإنقلاب الحوثي في اليمن.

واعتبر ان خروج بعض الفلسطينين رافعين صور زعيم المليشيا الحوثية في اليمن عبدالملك الحوثي ومرددين شعارات ضد اشقائهم في اليمن والسعودية يسيئون للقضية الفلسطينية.

وقال في تدوينات على حسابة في تطبيق تويتر رصده محرر مأرب برس "‏من خرجوا بالأمس في غزة رافعين صور السيء عبدالملك الحوثي زعيم عصابة مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران عدو اليمنيين الأول ومرددين شعارات ضد اشقائهم في اليمن والسعودية يسيئون في المقام الأول للقضية الفلسطينية، ويخسرون قلوب اليمنيين الذين وضعوا فلسطين داخل حدقات أعينهم".

وأضاف الإرياني" ‏كانت اليمن تخرج عن بكرة ابيها لنصرة فلسطين واليوم نتفاجأ بمظاهرة في قلب غزة تهتف لمجرم الحرب زعيم عصابة مليشيا الحوثي الارهابيةالتابعة لايران الذي سفك دماءنا وانقلب على الدولة وفجر المنازل والمساجد وانتهك الاعراض وتفوق في جرائمه بحق شعبنا على كل جماعات الارهاب فهل هكذا يرد الجميل!".

وشهد قطاع غزة يوم أمس السبت مظاهرات منددة بالتحالف العربي و مؤيدة لجماعة الحوثي وهو ما أثار حفيظة الكثير من اليمنين واعتبروا ذلك نكران لتضحيات اليمنين مع القضية الفلسطينية وتأييد لمن تسبب في قتل مئات آلألف من اليمنين وتسبب في تدمير مدن اليمن وتهجير ملايين اليمنين.

الجدير بالذكر ان حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس ترتبط ارتباط وثيق مع نظام طهران وظهر في الفترة الأخيرة الكثير من المواقف التى تخص دول عربية والحركتان تقف في صف إيران.