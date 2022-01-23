بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي اليمني الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرقلة جهود الحكومة عاجل التحالف العربي يعلن التحضير لعملية عسكرية في الجوف عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب وزير الدفاع اليمني "سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران" بن بريك، يصدر قرار بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022 اليمن معزول عن العالم لليوم الثالث على التوالي وخسائر يومية تتجاوز 4 مليون دولار تحرك خليجي جماعي لترويض حزب الله اللبناني عبر موقف جماعي يسلم إلى الحكومية اللبنانية عاجل.. الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بمحافظة تعز بعملية عسكرية بدعم التحالف
أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية، من خلال طائرات بدون طيار مسيرة استهدفت منطقة “مصفح آيكاد 3 ” ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات بتاريخ 17 يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء.
وطالبت الجامعة العربية كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد "حق الإمارات في الدفاع عن النفس" جاء ذلك عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين.
جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية صدر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الامارات مؤخرا، والذي عقد برئاسة مندوب دولة الكويت ، أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.