الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - القاهرة

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أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية، من خلال طائرات بدون طيار مسيرة استهدفت منطقة “مصفح آيكاد 3 ” ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات بتاريخ 17 يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء.

وطالبت الجامعة العربية كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد "حق الإمارات في الدفاع عن النفس" جاء ذلك عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين.

جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية صدر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الامارات مؤخرا، والذي عقد برئاسة مندوب دولة الكويت ، أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.