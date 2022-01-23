آخر الاخبار

بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي اليمني الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرقلة جهود الحكومة عاجل التحالف العربي يعلن التحضير لعملية عسكرية في الجوف عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب وزير الدفاع اليمني "سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران" ‏‎بن بريك، يصدر قرار بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022 اليمن معزول عن العالم لليوم الثالث على التوالي وخسائر يومية تتجاوز 4 مليون دولار تحرك خليجي جماعي لترويض حزب الله اللبناني عبر موقف جماعي يسلم إلى الحكومية اللبنانية عاجل.. الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بمحافظة تعز بعملية عسكرية بدعم التحالف

عاجل التحالف العربي يعلن التحضير لعملية عسكرية في الجوف

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 808

قال التحالف العربي اليوم الأحد انه يتابع نشاط عدائي باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأعلن التحضير لعمليه عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.

مؤكدا التحالف انه سيتخذ الاجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الانساني لحماية المدنيين

إقراء أيضاً
بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصح
الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد
معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرق
عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب
وزير الدفاع اليمني "سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران"
‏‎بن بريك، يصدر قرار بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس