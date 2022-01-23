بملبغ 15 مليون مركز سلمان يوقع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي اليمني الجامعة العربية تطالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتؤيد معين : الحكومة حريصة على كسر الإحتكار المشتقات النفطية.. ويتهم مليشيا الحوثي بعرقلة جهود الحكومة عاجل التحالف العربي يعلن التحضير لعملية عسكرية في الجوف عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب وزير الدفاع اليمني "سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران" بن بريك، يصدر قرار بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022 اليمن معزول عن العالم لليوم الثالث على التوالي وخسائر يومية تتجاوز 4 مليون دولار تحرك خليجي جماعي لترويض حزب الله اللبناني عبر موقف جماعي يسلم إلى الحكومية اللبنانية عاجل.. الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بمحافظة تعز بعملية عسكرية بدعم التحالف
قال التحالف العربي اليوم الأحد انه يتابع نشاط عدائي باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.
وأعلن التحضير لعمليه عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.
مؤكدا التحالف انه سيتخذ الاجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الانساني لحماية المدنيين