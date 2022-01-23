عاجل قوات العمالقة تسيطر على مديرية عين والمعارك على أشدها في حريب

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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سيطرت قوات العمالقة بعد معارك ضارية على معسكر الشق وعاصمة مديرية عين وتطهر منطقة الغرقة وجبل شقير وتتجه شمالا لتحرير ما تبقى من مديرية عين. ومن خلال سير المعارك فإن اتجاه سير المعركة سيكون صوب مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب.

وتهدف قوات الجيش الوطني والمقاومة الإلتقاء بقوات العمالقة في مديرية حريب لتضييق الخناق على مليشيا الحوثي وتحرير المديريات الجنوبية في مأرب.

وعمليا فقوات العمالقة توغلت بشكل كبير في مديرية حريب التى تشهد مواجهات هي الأعنف واصبح تحرير حريب مسألة وقت خصوصا في ظل تقهقر المليشيا الحوثية في شبوة و مأرب.

ومديرية عين هي اخر مديريات محافظة شبوة التي تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي بعد تطهير باقي المديريات مطلع الشهر الجاري.ا

لجدير بالذكر ان مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة تحاذي مديرية حريب بمأرب وهي التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والعمالقة من جهة وميليشات الحوثي من جهة أخرى.