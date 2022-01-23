وزير الدفاع اليمني "سندخل صنعاء ونرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران"

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - مأرب

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عبّر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، عن الفخر والاعتزاز ببسالة أبطال الجيش وإلى جانبهم رجال المقاومة وكل الشرفاء من أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم الذين يمرغون أنوف المعتدين في مأرب وكل الجبهات القتالية على امتداد الوطن.

وقال وزير الدفاع خلال استقباله، اليوم، كتائب من محور أبين وصلت محافظة مأرب للالتحاق بالقوات السابقة المشاركة في المعارك ضد مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً "إن النصر سيتحقق لليمن، وسينعم الوطن بأمنه وسلامته وسعادته، ويعود لحاضنته العربية والإسلامية".

واضاف الوزير المقدشي " الحوثي عدونا الأساسي، هو عدونا بالدرجة الأولى وليس لنا عدو غيره، الحوثي هو الذي فرّق اليمنيين وشتتهم ومزّق الوطن ويحارب أمنه واستقراره".

ونوّه الفريق المقدشي بتضحيات ومواقف كل أبناء الوطن وأبناء المحافظات الجنوبية في معركة التصدي لمليشيا الحوثي الإيرانية..

مشيداً ببطولات ألوية العمالقة وتضحياتهم النادرة في مواجهة العدو الحوثي وكسر شوكته في محافظة شبوة وغيرها من المناطق.

ونقل الفريق المقدشي للابطال تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح..

معتبراً أن انضمامهم إلى المعركة والتحاقهم بزملائهم في مواقع الشرف والفداء سيكون دافعاً معنوياً للمُقاتلين.

وقال وزير الدفاع"سندخل صنعاء وسنرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران كما وعد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يقفون مع الشعب اليمني وجيشه في هذه المواجهة الوجودية ويقدمون الدعم والدم لصد المشروع الفارسي ودحر أطماعه التوسعية".

واضاف " إن ملالي إيران تسعى لفرض الهيمنة على المنطقة العربية وفرض خرائط استعمارية فارسية جديدة عبر مليشياتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لزعزعة الأمن القومي والعالمي في المنطقة"..

مؤكداً أن الشعب اليمني وقواته المسلحة يقفون إلى جانب أخوانهم العرب في خندق واحد لمواجهة الأعمال العدائية والجرائم الإرهابية التي ترتكبها إيران ومليشياتها الحوثية واستهدافاتها المتكررة للأعيان المدنية والمصالح والمنشآت الحيوية داخل الأراضي اليمنية وفي السعودية والإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة والمتفجرات والألغام البحرية التي تتلقاها من الحرس الثوري الإيراني.

واكد المقدشي، أن أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية لن يتحقق إلا بزوال إيران وأدواتها واستعادة الدولة اليمنية المستقرة وفرض السلام الدائم في اليمن.