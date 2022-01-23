اليمن معزول عن العالم لليوم الثالث على التوالي وخسائر يومية تتجاوز 4 مليون دولار

الأحد 23 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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قدّرت منظمة "نت بلوكس" خسائر اليمن اليومية بنحو 4 ملايين دولار جراء انقطاع الإنترنت اليمن أحدث انقطاع الإنترنت في اليمن لليوم الثالث على التوالي شللاً في المعاملات التجارية والمالية، من بينها التحويلات المالية من الخارج، واضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

وقالت مصادر إن ميليشيا الحوثي قطعت الإنترنت بشكل كامل بنسبة 100% عن جميع أنحاء البلاد منذ ليلة الخميس-الجمعة 21 يناير، وتعمّدت عدم تزويد مبنى "سنترال" البوابة الدولية للإنترنت في الحديدة بمولد كهربائي، بعدما تضرر المولد السابق جراء غارة جوية استهدفت مخزن سلاح للميليشيا في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية الشرعية أن الخلل في الإنترنت في البلاد يعود إلى تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة، والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقعة في مبنى "تيليمن"،

وما يؤكد ذلك استمرار خدمة الإنترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد ادعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف.

من جهتها، قدّرت منظمة "نت.بلوكس" المتخصصة بتوفير أدوات للجمهور لمراقبة تقطع الإنترنت والعواقب الاقتصادية المحتملة لحجب خدمة الإنترنت، خسائر اليمن اليومية بنحو 4 ملايين دولار جراء انقطاع الإنترنت.

وأدى انقطاع خدمة الإنترنت إلى شلل في معاملات البنوك ومحلات الصرافة والأعمال الحيوية والوظائف الرسمية في جميع أنحاء اليمن.

وتوقفت التحويلات المالية من الخارج، التي تُعد شريان الحياة الأساسي للعديد من اليمنيين، وذلك نظراً لانقطاع الاتصال مع شركات الصرافة الدولية والمراسلات البنكية والتعاملات مع القطاع المالي الدولي، الأمر الذي يبرز الآثار الإنسانية الضخمة الناتجة عن تأثر خدمة الإنترنت.

وتشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن وصل إلى 7 ملايين و659 ألفا و884 مستخدما، بما يوازي 27% من عدد السكان، نهاية العام 2020. وفي أوائل 2021، أقدمت شركة "يمن.نت"، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، على حركة فاجأت بها بقية شركات الاتصالات اليمنية، إذ رفعت أسعار خدمات الإنترنت بشكل كبير وفرضت حدوداً قصوى جديدة على البيانات.

وأعلنت ‏المؤسسة العامة للإتصالات في العاصمة المؤقتة عدن استعداد الحكومة ربط المحافظات التي انقطعت عنها خدمة الإنترنت والمتصلة بالبوابة الدولية في الحديدة وربطها ببوابة عدن الدولية لاستئناف خدمة الإنترنت،حال وجدت تجاوب جاد من الاتصالات الخاضعة للمليشيا،وربط الكيبلAAE_1 بين عدن وصنعاء.

فيما ذكرت مصادر محلية ان ‏مليشيا ‎الحوثي تشن حملة اعتقالات واسعة في ‎صنعاء وسط استمرار انقطاع الإنترنت.

مصادر قالت لقناة بلقيس إن المليشيا اعتقلت أكثر من 10 ضباط، بذريعة تقديم إحداثيات للتحالف السعودي الإماراتي.

كما طالت الاعتقالات قيادات وشخصيات قبلية واجتماعية في صنعاء والمناطق المحيطة. ولا يزال الغموض يكتنف مصير هذه الخدمة التي يعتمد عليها معظم سكان اليمن. مصادر في مؤسسة الاتصالات التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء , اكدت ان الامن القومي الحوثي منع عادة خدمة الانترنت.

وقالت المصادر ان الامن القومي قام بمنع أي اجراء لاصلاح العطل الذي تسبب في انقطاع الانترنت في كافة مناطق اليمن منذ يومين.

وتزعم الميليشيا الحوثية وفق وسائل إعلامها، أن الغارات الجوية تسببت في قطع كابل الألياف الضوئية في الحديدة، ما تسبب في فقدان خدمة الانترنت؛ إلا أن مصادر محلية أكدت أن شبكة الانترنت ظلت تعمل لساعتين بعد القصف بحالتها الطبيعة، وهو ما يكذب الرواية الحوثية التي عمدت الى تحميل التحالف المسؤولية.

وعادة ما تلجأ ميليشيا الحوثي لأسلوب التعتيم وقطع الاتصالات والانترنت عن مناطق معينة في اليمن، للتحكم في تدفق المعلومات.