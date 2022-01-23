عاجل.. الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بمحافظة تعز بعملية عسكرية بدعم التحالف

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باغت اليوم الجيش الوطني بمحافظة تعز المليشيات الحوثية بعملية عسكرية مفاجئة في الجبهات الشرقية والغربية.
. وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن قوات الجيش الوطني تشن هذه العملية بدعم مباشر من التحالف العربي الذي شنت طائراته عدة غارات استهدفت تجمعات وآليات المليشيات الحوثية.
مؤكدا أن الجيش الوطني نجح في تحرير مناطق سيتم الإعلان عن أسماء المناطق المحررة خلال الساعات القادمة.