عاجل.. تعيين الدكتور محمد الميتمي سفيراً لدى الصين ومحمد طريق سفيراً لدى تركيا

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد عبدالواحد محمد الميتمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية. كما صدر القرار الجمهوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخ/ محمد صالح احمد طريق سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التركية. وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية