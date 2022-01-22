مسؤول أمريكي : الحوثيين تنظيم إرهابي ووكلاء لإيران

السبت 22 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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قال منسق مكافحة الإرهاب، المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد داعش في وزارة الخارجية الأميركية سابقا، ناثان سيلز، السبت، إن الحوثيين "وكلاء إرهابيون لإيران"، مشددا على ضرورة وضعهم على قائمة الإرهاب.

وقال ناثان سيلز في حوار على قناة "سكاي نيوز عربية": "من الواضح أن الحوثيين تنظيم إرهابي، إذ استعملوا أسلحة إيرانية لمهاجمة منشأت مدنية في السعودية والإمارات ومناطق أخرى بالخليج. إنهم وكلاء إرهابيون من إيران وعلينا أن نعاملهم على هذا النحو".

وتابع: "عندما عملت في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وضعنا الحوثيين على قائمة الإرهاب لأننا أدركنا الواقع، فإذا كنت تنظيم يهاجم أنابيب النفط والمدنيين فأنت إرهابي!. للأسف إدارة (الرئيس الأميركي جو) بادين أزالته من تلك اللائحة".

واستطرد موضحا: "لكن الآن نرى زخما للاعتراف بالواقع، لنضع الحوثيين بالمكان الذي يستحقونه، وهو لائحة الإرهابيين".

ولدى سؤاله عن السبب الذي أدى إلى تأخر إدارة ترامب في وضعهم على القائمة، قال سيلز: "طريقة التصنيف والعقوبات وطريقة عملها، تستغرق وقتا، لأنه لا بد من جمع الأدلة وأن تكتب مذكرات ينظر فيها محامون ووكالات أخرى لديها مصلحة في الأمر. البيروقراطية احيانا بطيئة".