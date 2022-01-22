منظمة دولية مقتل 17 طفل في اليمن خلال شهر يناير الحالي

السبت 22 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم (السبت) إن 17 طفلا قتلوا في اليمن منذ بداية يناير الجاري، مع تصاعد العنف بسرعة كبيرة في اليمن. وأوضح "تيد شيبان" مدير اليونيسف الأقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحفي، إن "العنف تضاعف بسرعة كبيرة منذ بداية العام الحالي مع ازدياده الحاد في عدد من المواقع في اليمن".

وأضاف "بحسب التقارير فإن عدد الأطفال القتلى منذ بداية العام هو 17، وهذا تقريباً ضعف ما كان عليه خلال كل شهر ديسمبر الماضي". وأكد أنه "منذ تصاعد النزاع في اليمن، تحققت اليونيسف من مقتل وإصابة أكثر من عشرة آلاف طفل وقد يكون الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير".

وناشد المسؤول في المنظمة الأممية "أطراف النزاع في اليمن وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم حماية المدنيين بما في ذلك الأطفال في كافة الأوقات بعدم استهداف المناطق المدنية المأهولة بالسكان والمرافق المدنية بما في ذلك مرافق التعليم والصحة".

وأشار البيان إلى أن "الكثير من الأطفال تأثر من الحرب.. ولقد آن الأوان لأولئك الذين يتقاتلون وقف العنف والوصول إلى حل سياسي، فهذه هي الطريقة الفضلى لحماية الأطفال وتجنيب المزيد من الحزن والأسى للعائلات العديدة العالقة في هذا النزاع".

وتشهد اليمن نزاعا دمويا منذ أواخر 2014، بين القوات الحكومية والحوثيين، ويسقط ضحايا شبه يوميا جراء القتال الذي يدور في كثير من الأوقات في مناطق مأهولة.