انتظرها الملايين.. ميزة رائعة من واتساب أسطورة ليفربول يكشف تلقيه رسالة من ميسي وصفه فيها بـ"الحمار".. والسبب صلاح الإمارات تعلن حظر تحليق الطائرات بدون طيار بشكل مؤقت مارب .. التحالف يشن غارات ضد مليشيا الحوثي ومقتل 40 من عناصرها استمرار انقطاع الانترنت عن كافة الأراضي اليمنية لليوم الثاني على التوالي التحالف : ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة عارِ من الصحة غوتيريش يندد بغارات التحالف العربي على سجن بصعدة.. والصليب الأحمر يعلن عن سقوط عشرات الضحايا مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الحوثي على أبو ظبي أمريكا ملتزمة بمساعدة "الحلفاء في الخليج" على ضمان قدراتهم الدفاعية عقب هجمات الحوثي شرطة مأرب: الجرائم خلال عام 2021بلغت 2016 جريمة ضبطت منها 1820.. تقرير
أخيراً يستعد واتساب لإضافة ميزة جديدة ينتظرها الملايين من مستخدميه منذ فترة طويلة في المحادثات لتضيف عليها شكلاً جديداً.
وستوفر الميزة الجديدة للأشخاص القدرة على الرسم، من خلال إضافة أدوات للرسم، وفق موقع WABetainfo.
كما سيتم تحسين محرر الصور المدمج في التطبيق باستخدام أقلام الرصاص، التي ستتيح إمكانية رسم خطوط أكثر سمكاً على الصور ومقاطع الفيديو.
تعتيم الصور؟
يشار إلى أن التطبيق يسمح حالياً بتغيير لون القلم، لكن لا يمكنك زيادة سمك الحد أو تقليله.
كذلك قد يحتوي برنامج المراسلة أيضاً على أداة مضمنة لتعتيم الصور، والتي ستسمح للمستخدمين بإخفاء الأجزاء الفردية من الصورة قبل إرسالها.
والأدوات الجديدة متوفرة حالياً في الإصدار 2.22.3.5 لأجهزة Android. ولاحقاً، ستدخل الميزات الجديدة في برامج الإصدار لنظامي Android وiOS.
يذكر أن واتساب كان أتاح بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا، حيث سمح بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة لاتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.