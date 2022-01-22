انتظرها الملايين.. ميزة رائعة من واتساب أسطورة ليفربول يكشف تلقيه رسالة من ميسي وصفه فيها بـ"الحمار".. والسبب صلاح الإمارات تعلن حظر تحليق الطائرات بدون طيار بشكل مؤقت مارب .. التحالف يشن غارات ضد مليشيا الحوثي ومقتل 40 من عناصرها استمرار انقطاع الانترنت عن كافة الأراضي اليمنية لليوم الثاني على التوالي التحالف : ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة عارِ من الصحة غوتيريش يندد بغارات التحالف العربي على سجن بصعدة.. والصليب الأحمر يعلن عن سقوط عشرات الضحايا مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الحوثي على أبو ظبي أمريكا ملتزمة بمساعدة "الحلفاء في الخليج" على ضمان قدراتهم الدفاعية عقب هجمات الحوثي شرطة مأرب: الجرائم خلال عام 2021بلغت 2016 جريمة ضبطت منها 1820.. تقرير
كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام، زاعمًا أنه وصفه فيها بـ"الحمار"، وذلك لدى ظهوره على شبكة " Sky Sports".
وسجّل أسطورة برشلونة هدفًا واحدًا فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في موسم 2021/22، وكان الكثير من أداؤه دون المستوى.
وخلال ظهوره الأخير على شاشة Sky Sports، أطاح كاراغر بميسي من فريقه في فيفا 22 لهذا العام لصالح محمد صلاح، على الرغم من أن الأرجنتيني فاز بكأس كوبا أمريكا مرة أخرى في الصيف، وحصل على لقب هداف البطولة.
وفقًا لكاراغر، فإن ميسي أرسل له رسالة على إنستغرام، ووصفه فيها بأنه "حمار".
وقال كراغر: "أقول له أنت أفضل لاعب على مر التاريخ، وأنا حمار مقارنة بك...لكنني لن أضمك لتشكيل العام أيضًا".
ورأى المحلل الرياضي في Sky Sports أن ميسي لم يظهر بشكل جيد، "وحتى بفوزك بلقب كوبا أمريكا في الصيف، لم يكن ذلك كافيا لإبعاد محمد صلاح" عن التشكيل.
ويشار إلى أن كاراغر أحد هؤلاء الذين لم يقتنعوا بصفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.