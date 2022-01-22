الإمارات تعلن حظر تحليق الطائرات بدون طيار بشكل مؤقت

السبت 22 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - متابعات

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علنت وزارة الداخلية الإماراتية قرارًا بوقف عمليات تحليق الطائرات دون طيار والطائرات الرياضية والشراعية لمدة شهر بداية من السبت، بعد ممارسات وصفتها بـ"خاطئة" في الآونة الأخيرة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أهابت وزارة الداخلية "بوقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، التي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني".

وقالت الوزارة إن القرار يأتي "نظرًا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".

وطالبت الوزارة بالالتزام بـ"بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية".

واستثنت السلطات من القرار "الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار"، التي عليها التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح.

وحذّرت وزارة الداخلية الإماراتية من احتمال التعرض للمساءلة القانونية حال عدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة.