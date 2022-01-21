غوتيريش يندد بغارات التحالف العربي على سجن بصعدة.. والصليب الأحمر يعلن عن سقوط عشرات الضحايا

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تنديده بالضربات الجوية التي شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في عدد من مناطق اليمن.

وقال غوتيريش في بيان إن "ضربات جوية أخرى سجلت في أماكن أخرى في اليمن مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال"، مطالبا بـ"تحقيقات سريعة وفاعلة وشفافة" في هذه الأحداث بهدف محاسبة منفذيها.

ووفق مصارد حوثية ذكرت سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح جراء غارات للتحالف العربي على سجن في محافظة صعدة شمال اليمن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة،

بحسب قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين. ‏‎من جانبة أعلن الصليب الأحمر في اليمن سقوط أكثر من 100 بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في ‎صعدة. ‎

من جانبه التحالف العربي لم يعلق على التناولات الإعلامية الحوثية حتى لحظة كتابة الخبر.