غوتيريش يندد بغارات التحالف العربي على سجن بصعدة.. والصليب الأحمر يعلن عن سقوط عشرات الضحايا مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الحوثي على أبو ظبي أمريكا ملتزمة بمساعدة "الحلفاء في الخليج" على ضمان قدراتهم الدفاعية عقب هجمات الحوثي شرطة مأرب: الجرائم خلال عام 2021بلغت 2016 جريمة ضبطت منها 1820.. تقرير فورين بوليسي: الثورة الإيرانية تأكل نفسها وخامنئي ورئيسي يقودانها إلى النهاية السعودية.. اعتراض صاروخ باليستي استهدف مركز تجاري في خميس مشيط قوات العمالقة تقترب من مركز مديرية عين.. وإسقاط 3 مسيرات حوثية معجزة تركيا الاقتصادية قامت على تعاون أردوغان مع هولاء.. واليوم يمضي وحيدا اشادة جديدة من رئيس الوزراء بجهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة الموت يفجع الديوان الملكي السعودي ويعلن وفاة أحد أمراء الاسرة الحاكمة
أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تنديده بالضربات الجوية التي شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في عدد من مناطق اليمن.
وقال غوتيريش في بيان إن "ضربات جوية أخرى سجلت في أماكن أخرى في اليمن مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال"، مطالبا بـ"تحقيقات سريعة وفاعلة وشفافة" في هذه الأحداث بهدف محاسبة منفذيها.
ووفق مصارد حوثية ذكرت سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح جراء غارات للتحالف العربي على سجن في محافظة صعدة شمال اليمن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة،
بحسب قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين. من جانبة أعلن الصليب الأحمر في اليمن سقوط أكثر من 100 بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة.
من جانبه التحالف العربي لم يعلق على التناولات الإعلامية الحوثية حتى لحظة كتابة الخبر.