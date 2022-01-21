مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الحوثي على أبو ظبي

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الذي نفذته قوات الحوثيين في اليمن على العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وصادق أعضاء مجلس الأمن على بيان يدين "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي استهدفت أبو ظبي".

وتمت الموافقة على هذا البيان، الذي أعدته الإمارات ويؤكد أن هذه الاعتداءات "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان مجلس الأمن يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ 1 يناير، عقد هذا الاجتماع المغلق.

وتعرضت الإمارات الاثنين الماضي لهجوم استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "الحوثي " الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، الأربعاء الماضي ، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الحادث.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات