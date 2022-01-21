شرطة مأرب: الجرائم خلال عام 2021بلغت 2016 جريمة ضبطت منها 1820.. تقرير

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد أن العام 2021 شهد الكثير من النجاحات والإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية وإفشال مخططاتها الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة والعصابات المنظمة.

وقال في تقرير استعراض الإنجازات والنجاحات الأمنية إن العام 2021 شهد عملية تطوير وتحديث مستمرة للمنظومة الأمنية على المستوى التقني وإدخال آليات وأدوات حديثة أسهمت في تطوير العمل الأمني والارتقاء به نحو الأفضل.

وذكرت شرطة محافظة مأرب في تقريرها أن إجمالي الجرائم الجنائية التي سجلت خلال العام الماضي بلغت 2016 جريمة ضبطت منها 1820 بالإضافة إلى الجرائم المدورة من الأعوام السابقة وعددها 83 جريمة.

وفي مجال التدريب والتأهيل ذكر التقرير أن شرطة مأرب بكافة فروعها عقدت 37 دورة تدريبية تخصصية ونوعية في المجال القانوني المهارات القتالية وقتال المناطق المفتوحة، استفاد منها 2180 ضابطا وصف ضابط من مختلف الوحدات الأمنية.

وعن الإنجازات المحققة ذكر التقرير أنه تم إنشاء منطقة أمنية خامسة في مدينة مأرب وقسم شرطة في مديرية الوادي وإدخال 16مشروعاً تقنياً حديثاً في عمل الشرطة، منها 4 أنظمة حديثة متعلقة بالأمن الإلكتروني ومركز المعلومات، و 12 في مجال تطوير البنية التحتية والمنظومة الأمنية.

وقال التقرير إن شرطة السير أصدرت خلال العام الماضي 4059 توثيق ملكية "ترقيم سيارات" و 2550 استخراج "رخصة قيادة" و 2868 "نقل ملكية وتحويل واستبدال ملكية".

وذكر التقرير أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أصدر 35580 وثيقة، منها 26613 جوازا جديدا، و694 جواز بدل تالف، و745 جواز بدل فاقد، و6715 تجديد جواز، و 49 تعديل جواز، و763 جواز بدل إضافة.

إلى ذلك أصدرت مصلحة الأحوال المدنية و 37164 وثيقة، منها 14713 بطاقة شخصية جديدة و5623 بطاقة شخصية بدل فاقد و 1956بطاقة عائلية و14420 شهادة ميلاد و452 شهادة وفاة.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الدفاع المدني في المحافظة نجحت في إخماد 74حالة حريق وإنقاذ حالتي غرق، ووزعت نحو 700 طفاية حريق لمخيمات النازحين في المحافظة.

وأعربت شرطة مأرب عن شكرها لكل الشرفاء من أبناء المحافظة والساكنين والنازحين الذين يقفون صفاً واحداً إلى جانب الأجهزة الأمنية ويحرصون على الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار والسكينة العامة التي تنعم بها المحافظة رغم صعوبة الظروف التي يمر بها الوطن.