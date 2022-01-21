السعودية.. اعتراض صاروخ باليستي استهدف مركز تجاري في خميس مشيط قوات العمالقة تقترب من مركز مديرية عين.. وإسقاط 3 مسيرات حوثية معجزة تركيا الاقتصادية قامت على تعاون أردوغان مع هولاء.. واليوم يمضي وحيدا اشادة جديدة من رئيس الوزراء بجهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة الموت يفجع الديوان الملكي السعودي ويعلن وفاة أحد أمراء الاسرة الحاكمة الحوثيون ينقلون ثقلهم العسكري من حريب إلى الجبهة الجنوبية بمأرب والجيش والمقاومة يوقعون عدة أنساق حوثية في كمائن قاتلة جروندبرج يحذر من تعطيل فرص التوصل لحل سياسي لأزمة اليمن شاهد فيديو مقابلة محافظ مأرب سلطان العرادة مأرب .. إفشال عدة هجمات للحوثيين في المحافظة بن سلمان يجتمع مع المبعوث الأممي الى اليمن ويؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن
كشفت التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية اليوم الجمعة صاروخ باليستي اطلقته ميليشات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة .
وافادت التحالف ان الصاروخ الباليستي اطلق من مطار صعده شمال اليمن باستخدام عين مدني .
واتهم التحالف الحوثيون بتعمد استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي. وأوضح التحالف ان التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين.