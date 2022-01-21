قوات العمالقة تقترب من مركز مديرية عين.. وإسقاط 3 مسيرات حوثية

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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أفادت ‏مصارد محلية ل"مأرب برس" اقتراب ‎#قوات_العمالقة من مشارف مركز مديرية ‎عين بمحافظة شبوة بعد سيطرتها على جبل ‎#مبلقة الاستراتيجي.

وسيطرت قوات العمالقة على اشعاب وطريق خثردة، الواصلة بين منوى وعين، بعد عملية التفاف ناجحة نفذتها وحدات خاصة بقوات العمالقة استمرت العملية قرابة 30 ساعة.

وقالت المصادر انه تم السيطره على المرتفعات الشرقية لمنوى ثم انتقلت الاشتباكات الى مدخل خثرده والذي جاء معه غطاء جوي.

ومديرية عين هي اخر مديريات محافظة شبوة التي لا يزال يتواجد فيها ميليشيات الحوثي بعد تطهير باقي المديريات مطلع الشهر الجاري.

‏‎فيما كشفت نفس المصادر تمكن قوات العمالقة من إسقاط 3 طائرات مسيرة حوثية في سماء حريب وعين ‎.

الجدير بالذكر ان مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة تحاذي مديرية حريب بمأرب وهي التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والعمالقة من جهة وميليشات الحوثي من جهة أخرى.