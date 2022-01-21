السعودية.. اعتراض صاروخ باليستي استهدف مركز تجاري في خميس مشيط قوات العمالقة تقترب من مركز مديرية عين.. وإسقاط 3 مسيرات حوثية معجزة تركيا الاقتصادية قامت على تعاون أردوغان مع هولاء.. واليوم يمضي وحيدا اشادة جديدة من رئيس الوزراء بجهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة الموت يفجع الديوان الملكي السعودي ويعلن وفاة أحد أمراء الاسرة الحاكمة الحوثيون ينقلون ثقلهم العسكري من حريب إلى الجبهة الجنوبية بمأرب والجيش والمقاومة يوقعون عدة أنساق حوثية في كمائن قاتلة جروندبرج يحذر من تعطيل فرص التوصل لحل سياسي لأزمة اليمن شاهد فيديو مقابلة محافظ مأرب سلطان العرادة مأرب .. إفشال عدة هجمات للحوثيين في المحافظة بن سلمان يجتمع مع المبعوث الأممي الى اليمن ويؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن
أفادت مصارد محلية ل"مأرب برس" اقتراب #قوات_العمالقة من مشارف مركز مديرية عين بمحافظة شبوة بعد سيطرتها على جبل #مبلقة الاستراتيجي.
وسيطرت قوات العمالقة على اشعاب وطريق خثردة، الواصلة بين منوى وعين، بعد عملية التفاف ناجحة نفذتها وحدات خاصة بقوات العمالقة استمرت العملية قرابة 30 ساعة.
وقالت المصادر انه تم السيطره على المرتفعات الشرقية لمنوى ثم انتقلت الاشتباكات الى مدخل خثرده والذي جاء معه غطاء جوي.
ومديرية عين هي اخر مديريات محافظة شبوة التي لا يزال يتواجد فيها ميليشيات الحوثي بعد تطهير باقي المديريات مطلع الشهر الجاري.
فيما كشفت نفس المصادر تمكن قوات العمالقة من إسقاط 3 طائرات مسيرة حوثية في سماء حريب وعين .
الجدير بالذكر ان مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة تحاذي مديرية حريب بمأرب وهي التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والعمالقة من جهة وميليشات الحوثي من جهة أخرى.