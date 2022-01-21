الموت يفجع الديوان الملكي السعودي ويعلن وفاة أحد أمراء الاسرة الحاكمة

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها يوم غد السبت في مدينة الرياض.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة، صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".