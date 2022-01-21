الموت يفجع الديوان الملكي السعودي ويعلن وفاة أحد أمراء الاسرة الحاكمة الحوثيون ينقلون ثقلهم العسكري من حريب إلى الجبهة الجنوبية بمأرب والجيش والمقاومة يوقعون عدة أنساق حوثية في كمائن قاتلة جروندبرج يحذر من تعطيل فرص التوصل لحل سياسي لأزمة اليمن شاهد فيديو مقابلة محافظ مأرب سلطان العرادة مأرب .. إفشال عدة هجمات للحوثيين في المحافظة بن سلمان يجتمع مع المبعوث الأممي الى اليمن ويؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن اليمن .. مقتل قيادي في «القاعدة» ومأرب برس تنشر معلومات عن مساعد بن لادن اليمن .. انقطاع الأنترنت في اليمن إثر غارات جوية للتحالف إستطلاع لـ«مأرب برس» يكشف نسبة المؤيدين لـ إعادة ادراج جماعة «الحوثي» على قوائم الإرهاب ضربة موجعة من التحالف.. قصف أحد أوكار عناصر القرصنة الحوثيه البحرية والجريمة المنظمة
تعرضت المليشيات الحوثية يوم أمس في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب لخسائر فادحة وصفت بانها الأكبر منذ شهور.AMP Code
وأوضح مصدر عسكري لمأرب برس أن الحوثيين خاضوا يوم أمس معركة بكل قدراتهم البشرية وامكانياتهم المسلحة بهدف تعويض خسائرهم الميدانية التي فقدوها خلال الأيام الماضية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب وتعد بعشرات الكيلومترات, حيث بات الجيش والمقاومة حاليا على تخوم مديرية حريب ونجحوا في قطع خطوط الامداد على الحوثيين باستثناء طريق واحدة باتجاه مديرية الجوبة.
وأضاف المصدر ان الحوثيين سحبوا معظم قواتهم من مديرية حريب ومحافظة البيضاء وكل قوات الاحتياط بمديرية الجوبة وتم الدفع بهم إلى الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.
وأضاف المصدر أن المعركة التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة في مواجهة المليشيات الحوثية التي تدفقت أمواجها دون توقف من مساء أمس حتى عصر الخميس تعد نتائجها من أكثر المعارك ايلاما بحق المليشيات الإيرانية وخسائرهم مئات القتلى والجرحى, حيث نجح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في إلحاق هزائم موجعة وخسائر بشرية فادحة في صفوف الحوثيين.
وأضاف ان الجيش والمقاومة نجحوا في استدراج عدة أنساق حوثية إلى كمائن في مناطق الرملة لم يعد منهم أحد.