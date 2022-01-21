شاهد فيديو مقابلة محافظ مأرب سلطان العرادة

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأ{ب برس -متابعات

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أكد محافظ مأرب، سلطان العرادة، الخميس، أن مختلف الجبهات في اليمن تشهد تحولا لصالح قوات الشرعية، مشيرا إلى "تحقيق انتصارات قوية مؤخرا في جنوب المحافظة".

وقال "العرادة" في مقابلة مع قناة "العربية" أن الانتصارات الأخيرة هي انعكاس لإطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، مقدما الشكر لألوية العمالقة على الجهد الذي قدموه لتحرير الكثير من المناطق.

وأوضح إنه "لو كانت سقطت مأرب لانتهت الشرعية في اليمن"، داعيا لتكاتف الجميع في اليمن لمحاربة ميليشيا الحوثي وأعوانها.

وبين أن المقاومة ورجال القبائل شاركوا الجيش اليمني في الدفاع عن مأرب، مشددا على أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين يثبت أنها منظمة إرهابية.