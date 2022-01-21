شاهد فيديو مقابلة محافظ مأرب سلطان العرادة

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أكد محافظ مأرب، سلطان العرادة، الخميس، أن مختلف الجبهات في اليمن تشهد تحولا لصالح قوات الشرعية، مشيرا إلى "تحقيق انتصارات قوية مؤخرا في جنوب المحافظة".
وقال "العرادة" في مقابلة مع قناة "العربية" أن الانتصارات الأخيرة هي انعكاس لإطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، مقدما الشكر لألوية العمالقة على الجهد الذي قدموه لتحرير الكثير من المناطق.
وأوضح إنه "لو كانت سقطت مأرب لانتهت الشرعية في اليمن"، داعيا لتكاتف الجميع في اليمن لمحاربة ميليشيا الحوثي وأعوانها.
وبين أن المقاومة ورجال القبائل شاركوا الجيش اليمني في الدفاع عن مأرب، مشددا على أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين يثبت أنها منظمة إرهابية.