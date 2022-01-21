بن سلمان يجتمع مع المبعوث الأممي الى اليمن ويؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن

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بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، المستجدات الراهنة في اليمن مع المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، تيم ليندركينج.
وقال خالد بن سلمان، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اجتمعت مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، وبحثنا خلال الاجتماع المستجدات في الشأن اليمني، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق"، مضيفا: "أكدت حرص التحالف بقيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وفي تغريدة منفصلة، قال الأمير خالد: "بحثت مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندركينج المستجدات الراهنة في اليمن، وأكدت له التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها".