اليمن .. مقتل قيادي في «القاعدة» ومأرب برس تنشر معلومات عن مساعد بن لادن

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأ{ب برس

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أقر تنظيم «القاعدة» بمقتل أحد قيادييه العسكريين المدعو أبو عمير الحضرمي في ضربة أمريكية باليمن، بحسب ما نقله موقع «سايت» اليوم (الجمعة).

وقالت مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت ريتا كاتز، إن التنظيم لم يذكر أي تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان (المعروف أيضاً باسم أبو عمير الحضرمي) الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

ولفتت إلى تقارير على تويتر عن غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر الماضي بدون تحديد مكان الغارة.

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