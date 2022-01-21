اليمن .. انقطاع الأنترنت في اليمن إثر غارات جوية للتحالف

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأ{ب برس -متابعات

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انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.

وصرحت مجموعة "نت بلوكس" المهتمة بأمن شبكات الإنترنت في العالم، أن الاضطراب في خدمة الإنترنت في اليمن بدأ عند الساعة الواحدة صباحًا وتضررت منه شركة "تيليمن" المملوكة للدولة، التي تديرها الآن جماعة "أنصار الله"، والتي تتحكم في الوصول إلى الإنترنت في البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت "نت بلوكس" على حسابها في تويتر "بانقطاع الاتصال بالانترنت في كل اليمن" بعد الغارات.

وأكد مركز التحليل التطبيقي لبيانات الإنترنت ومقره سان دييغو، وشركة الإنترنت "كلاود فلير" ومقرها سان فرانسيسكو، ووكالة الأنباء الفرنسية كذلك عبر مراسليها في صنعاء والحديدة، حدوث انقطاع في الإنترنت على مستوى اليمن.

وأعلن التحالف العسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية بالحديدة" غربي اليمن، والواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستهداف "أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".