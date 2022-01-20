ضربة موجعة من التحالف.. قصف أحد أوكار عناصر القرصنة الحوثيه البحرية والجريمة المنظمة

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل أنه تم استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة.

وأضاف أن عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة.

وكان التحالف قد أعلن قبل قليل عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية بالحديدة.