كشف عن ”مشكلة صعبة تعاني منها الشرعية“.. اللواء ”سلطان العرادة“ يوجه رسالة شكر لألوية العمالقة ويؤكد: ”حققنا انتصارات كبيرة جنوب مأرب“

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد محافظ مأرب، سلطان العرادة، الخميس، أن مختلف الجبهات في اليمن تشهد تحولا لصالح قوات الشرعية، مشيرا إلى "تحقيق انتصارات قوية مؤخرا في جنوب المحافظة".

وقال "العرادة" في مقابلة مع قناة "العربية" أن الانتصارات الأخيرة هي انعكاس لإطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، مقدما الشكر لألوية العمالقة على الجهد الذي قدموه لتحرير الكثير من المناطق.

وأوضح إنه "لو كانت سقطت مأرب لانتهت الشرعية في اليمن"، داعيا لتكاتف الجميع في اليمن لمحاربة ميليشيا الحوثي وأعوانها.

وبين أن المقاومة ورجال القبائل شاركوا الجيش اليمني في الدفاع عن مأرب، مشددا على أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين يثبت أنها منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن استقبال النازحين في المحافظة مسؤولية لا يمكن التخلي عنها، لافتا إلى أن الشرعية تعاني من مشكلة اقتصادية صعبة و"نحتاج لتعاون دولي لدعمها".