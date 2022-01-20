قيادة جديدة لهيئة مستشفى مأرب العام و”العرادة“ يعد بدعمها

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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ترأس محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الخميس، رجتماعا ناقش سير العمل في هيئة مستشفى مأرب العام ومستوى الخدمات المقدمة في أقسامه المختلفة وسبل تحديثها وتطويرها.

وجرى خلال الاجتماع إجراء دور التسليم بين رئيس الهيئة السابق الدكتور محمد القباطي ورئيس الهيئة الجديد الدكتور مياز اليوسفي.

وأشاد المحافظ بدور قيادة الهيئة السابقة في تطوير المستشفى وتحديث خدماته بشكل مستمر وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمئات الآلاف من النازحين في محافظة مأرب بالإضافة إلى استقبال جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعلاجهم.

وكرم المحافظ العرادة رئيس الهيئة السابق الدكتور محمد القباطي ونوابه على جهودهم المبذولة خلال السنوات الماضية لتطوير العمل والتغلب على كافة الصعوبات والتحديات التي فرضتها المرحلة الراهنة نتيجة استمرار حركة النزوح إلى المحافظة.

ورحب محافظ مأرب بقيادة الهيئة الجديدة ممثلة بالدكتور مياز اليوسفي ونائبه للشؤون المالية والإدارية محمد هندروس وحثهم على مواصلة الجهود والعمل على تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى لمئات الآلاف من المواطنين و النازحين في مدينة مأرب.

وابدى استعداد قيادة السلطة المحلية للتعاون مع الإدارة الجديدة ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها بما يمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه.