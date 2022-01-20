تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة بهيئتي العمليات والاستخبارات

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ترأس رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الخميس، اجتماعاً برؤساء هيئتي العمليات والاستخبارات، ومدراء الدوائر التابعة للهيئتين.
وخلال الاجتماع، نقل الفريق بن عزيز، للجميع تهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة العام الجديد الذي يتزامن مع الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات..
واستمع رئيس الأركان إلى تقرير مفصل عن إنجازات الدوائر والشعب في الهيئتين خلال العام المنصرم، مشيداً بدور الهيئتين في مواكبة التطورات الميدانية ومواجهة الأعمال العدائية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإيرانية.
وناقش الفريق بن عزيز، مع قادة الهيئتين خطط العام الجديد وآلية تطبيقها على أرض الواقع، وسبل التغلب على كافة التحديات والصعاب التي تقف أمام تعزيز وتطوير الأداء. حضر الاجتماع، مستشار رئيس هيئة الأركان العامة العميد محمد الصباري.