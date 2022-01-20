الحكومة اليمنية: السلام غير ممكن وعلى العالم تصنيف الحوثي ”جماعة ارهابية“ تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة بهيئتي العمليات والاستخبارات بريطانيا تدرس تصنيف الحوثيين كـ”جماعات إرهابية“ إصدار أحكام في واحدة من أندر قضايا التزوير في الكويت قوات ”الشرعية“ تطلق عملية عسكرية غربي صعدة من محورين وتحقق تقدماً كبيراً السعودية تضع المجتمع الدولي أمام خارطة طريق الحل في اليمن وتعري مليشيات الحوثي وايران مجددا معلومات خطيرة تكشف عن تطور كبير في تسليح ايران للحوثيين وكيف استطاعت الصواريخ والمسيرات الايرانية الوصول الى الامارات وأهم سبب لاخفاق القوات الأمريكية في منع تهريب تلك الأسلحة ترحيب اماراتي بقرار امريكي وشيك يستهدف الحوثيين في اليمن السفير السعودي محمد آل جابر يتحدث عن اعتراف حوثي يستوجب الرد والمحاسبة جنوب مأرب.. معارك عنفية وغارات في جبهة الرملة والقوات الحكومية تستعد لتحرير مديرية جديدة بعد وصول دعم عسكري كبير من التحالف
قالت المملكة المتحدة البريطانية إنها تدرس جماعة الحوثي والحرس الثوري الإيراني إلى قائمتها للجماعات الإرهابية في أعقاب هجومها على منشآت حيوية في أبوظبي الإثنين الماضي، وفق موقع "إيران انترناشونال".
وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أندرو شارب في اجتماع لمجلس اللوردات أن المسؤولين البريطانيين "يدرسون" قضية تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية.
وأضاف "شارب" أن إيران كانت تدرب مقاتلي الحوثيين وحزب الله اللبناني في قاعدة جوية متخصصة في كاشان على الطائرات المسيرة لشن هجمات على الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية الأخرى.
وأشار إلى أن حكومته تقيّم بانتظام تأثير "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الدعم السياسي والمالي والعسكري للجماعات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.