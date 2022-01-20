بريطانيا تدرس تصنيف الحوثيين كـ”جماعات إرهابية“

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت المملكة المتحدة البريطانية إنها تدرس جماعة الحوثي والحرس الثوري الإيراني إلى قائمتها للجماعات الإرهابية في أعقاب هجومها على منشآت حيوية في أبوظبي الإثنين الماضي، وفق موقع "إيران انترناشونال".

وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أندرو شارب في اجتماع لمجلس اللوردات أن المسؤولين البريطانيين "يدرسون" قضية تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية.

وأضاف "شارب" أن إيران كانت تدرب مقاتلي الحوثيين وحزب الله اللبناني في قاعدة جوية متخصصة في كاشان على الطائرات المسيرة لشن هجمات على الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية الأخرى.

وأشار إلى أن حكومته تقيّم بانتظام تأثير "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الدعم السياسي والمالي والعسكري للجماعات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.