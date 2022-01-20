الحكومة اليمنية: السلام غير ممكن وعلى العالم تصنيف الحوثي ”جماعة ارهابية“ تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة بهيئتي العمليات والاستخبارات بريطانيا تدرس تصنيف الحوثيين كـ”جماعات إرهابية“ إصدار أحكام في واحدة من أندر قضايا التزوير في الكويت قوات ”الشرعية“ تطلق عملية عسكرية غربي صعدة من محورين وتحقق تقدماً كبيراً السعودية تضع المجتمع الدولي أمام خارطة طريق الحل في اليمن وتعري مليشيات الحوثي وايران مجددا معلومات خطيرة تكشف عن تطور كبير في تسليح ايران للحوثيين وكيف استطاعت الصواريخ والمسيرات الايرانية الوصول الى الامارات وأهم سبب لاخفاق القوات الأمريكية في منع تهريب تلك الأسلحة ترحيب اماراتي بقرار امريكي وشيك يستهدف الحوثيين في اليمن السفير السعودي محمد آل جابر يتحدث عن اعتراف حوثي يستوجب الرد والمحاسبة جنوب مأرب.. معارك عنفية وغارات في جبهة الرملة والقوات الحكومية تستعد لتحرير مديرية جديدة بعد وصول دعم عسكري كبير من التحالف
دانت محكمة الجنايات في الكويت مواطنا كويتيا بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاد بتهمة تسجيل شخص من جنسية أخرى باسمه وادعى أنه ابنه، في واحدة من أندر قضايا تزوير الجنسية في البلاد.
وقضت المحكمة بحبس"الابن" المدة ذاتها أيضا وذلك لعلمه بأنه مزور واستمراره بالجريمة وتقديمه أوراقه للجهات الحكومية في الكويت وادعائه أنه كويتي، على خلاف الحقيقة.
وكانت المحكمة قد اطلعت على تقرير الـ DNA الذي كشف أن الابن ينتمي لأب خليجي وليس ابنا للمواطن الكويتي الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات