قوات ”الشرعية“ تطلق عملية عسكرية غربي صعدة من محورين وتحقق تقدماً كبيراً

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أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، تحقيق تقدمات ميدانية جديدة في الجبهة الغربية لمحافظة صعدة شمال البلاد.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني، إن "قوات الجيش مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الحوثية في جبهات النقعة، بمديرية الصفراء".
وأوضحت أن القوات تمكنت خلال العملية العسكرية التي شنتها عبر محورين من اتجاه منطقتي عار، ومربع الحماد، في إطار عملية عسكرية من تحرير مواقع جديدة في جبهتي عار والنقعة، وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيا.
وأشارت إلى المعارك المستمرة منذ يوم أمس، وكذا القصف المركز عن تكبيد مليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
في السياق أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش تشن هجوماً من عدة محاور في مديرية الصفراء شمال صعدة، تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.