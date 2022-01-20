ترحيب اماراتي بقرار امريكي وشيك يستهدف الحوثيين في اليمن السفير السعودي محمد آل جابر يتحدث عن اعتراف حوثي يستوجب الرد والمحاسبة جنوب مأرب.. معارك عنفية وغارات في جبهة الرملة والقوات الحكومية تستعد لتحرير مديرية جديدة بعد وصول دعم عسكري كبير من التحالف الحوثي يرتكب مجازر بحق المدنيين في ثلاث محافظات خلال يوم واحد.. رصد ضاحي خلفان يهاجم خامنئي من جديد ويشبهه بـ"هتلر بشرى سارة مشروب بسيط قد يقلل خطر الموت من السرطان إلى النصف قائمة محدثة في أرقام صادمة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا والولايات المتحدة على رأسها التئام الشمل يتحول إلى كابوس لأسرة منعتها طهران من السفر إسرائيل ترحب بتصريحات إردوغان ولا تستعجل لقاء قمة «البرنامج السعودي»: ماضون في سد الفجوات التنموية والإغاثية
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن اعتراف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والإمارات هو عمل إرهابي.
وأكد في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن "اعتراف ميليشيا الحوثي هو عمل إرهابي متعمد متكرر وبنفس النمط في استهداف المنشآت المدنية في السعودية وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابية ينفذونها"، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة وبأسلحة إيرانية ضد الأهداف المدنية (أحياء سكنية، مطارات مدنية، منشآت اقتصادية…) تستوجب محاسبتها.
كما دعا السفير السعودي لدى اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى محاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية على الاعتداءات والجرائم الإرهابية، وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.
وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت يوم الاثنين اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).